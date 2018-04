Salah dhuron spektakël, Roma “zgjohet” me vonesë

U mbyll me rezultatin 5-2, takimi i parë gjysmëfinal i Ligës së Kampionëve mes Liverpulit dhe Romës. Një mbrëmje spektakolare e cila dhuroi emocione të forta për të gjithë sportdashëse.

Liverpuli tregoi dhe njëherë që është një skuadër me kualitet të jashtëzakonshëm. Të kuqtë e panë veten në avantazhin e 5 golave në minutë e 65-të, ndërsa romanistët u zgjuan me vonesë, duke shënuar 2 gola shprese në minutat e 81-të dhe 85-të me autore Xheko dhe Perroti.

Për skuadrën angleze, Salah ishte padyshim njeriu i ndeshjes, teksa shënoi 2 gola dhe asistoi në 2 të tjerë. Mane dhe dopieta e Firminjos thelluan avantazhin e skuadrës së Jurgen Klop, e cila me këtë rezultat duket praktikisht në finale.

Liverpul-Roma 5-2

Salah 36′, 45+1′, Mane 56′, Firminjo 62′, 65′ / Xheko 81′, Perroti 85′