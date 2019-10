Disa muaj më parë, ndërsa përpiqesha të gjeja kohë në ditët e mia të ngarkuara, për të shkruar, një koleg më sugjeroi të lexoja një libër për ritualet e përditshme të artistëve të mëdhenj. Por në vend që të më jepte frymëzimin për të cilin shpresoja, më goditi më shumë: fliste për gjenitë krijuese – kryesisht burrat – të cilët nuk kishin orare dhe rutina, por ‘ndihmoheshin’ nga gratë.

Gratë e tyre i mbronin nga ndërprerjet; zonja e shtëpisë u sillnin mëngjes dhe kafe në orë të ndryshme; ato i mbanin fëmijët e tyre jashtë punës së tyre.

Martha Freud jo vetëm i nxirrte rrobat e Sigmund çdo mëngjes, ajo madje vendoste pastën e dhëmbëve në furçën e dhëmbëve. Zonja e shtëpisë së Marcel Proust, Celeste, jo vetëm që i sillte kafen e tij të përditshme, kruasant, gazetat dhe postën në një tabaka argjendi, por ishte gjithmonë aty sa herë që dëshironte të bisedonte, ndonjëherë me orë të tëra. Disa gra përmenden vetëm për ato që u përpoqën, si gruaja e Karl Marx – pa emër në libër – e cila jetonte në siklet me tre nga gjashtë fëmijët e mbijetuar, ndërsa ai i kaloi ditët e tij duke shkruar në Muzeun Britanik.

Gustav Mahler u martua me një kompozitore të re premtues, të quajtur Alma, pastaj e ndaloi atë të kompozonte, duke thënë se mund të kishte vetëm një në të tillë në familje. Pas notit të tij të mesditës, ai do të fishkëllente që Alma t’i bashkohej atij në shëtitje të gjata, të heshtura, ndërsa kompozonte në kokë. Ajo do të ulet për orë të tëra në një degë ose në bar, duke mos guxuar ta shqetësojë. “Ka një luftë të tillë që po ndodh në mua!”, Shkroi Alma në ditarin e saj. “Unë jam zhytur në nivelin e një shtëpie shtëpie! ”

Në dallim nga artistët meshkuj, të cilët lëviznin nëpër jetë sikur koha për veten e tyre ishte një e drejta e lindjes; ditët dhe trajektoret e jetës së një grushti artistësh femra të paraqitura në libër, shpesh kufizoheshin nga pritjet dhe detyrat e shtëpisë. George Sand gjithmonë punonte natën vonë, një praktikë që filloi kur ishte adoleshente dhe duhej të kujdesej për gjyshen e saj. Fillimi, dita e shkrimit të Francine Prose u përcaktua nga largimi dhe kthimi i fëmijëve të saj në autobusin e shkollës. Alice Munro shkroi në “thërrimet” e kohës që mund të gjente midis mbajtjes së shtëpisë dhe fëmijëve. Dhe Maya Angelou u largua nga tërheqja e shtëpisë duke e lënë atë krejt, duke kontrolluar veten në një dhomë hoteli të pa zbukuruar për të menduar, lexuar dhe shkruar.

Edhe Anthony Trollope, i cili shkruante në mënyrë të famshme 2,000 fjalë para 8 të mëngjesit çdo mëngjes, ka të ngjarë të mësojë zakonin nga nëna e tij, e cila filloi të shkruante në moshën 53 vjeç për të mbështetur burrin e saj të sëmurë dhe gjashtë fëmijët e tyre. Ajo u ngrit në orën 4 të mëngjesit dhe mbaroi punën në kohë për të shërbyer mëngjesin e familjes.

Unë mendoj për të gjithë librat, pikturat, muzikën, zbulimet shkencore, filozofinë që kam mësuar në shkollë – pothuajse të gjitha nga burrat. Dirigjenti Zubin Mehta dikur tha, “Unë thjesht nuk mendoj se gratë duhet të jenë në një orkestër”.

Po mendoj për një intervistë që Patti Scialfa dha se sa e vështirë ishte për të që të shkruante muzikën për albumin e saj të vetëm, sepse fëmijët e saj vazhdonin ta ndërpresin atë dhe duke kërkuar kohën e saj në një mënyrë që ata kurrë s’ia kërkonin babait të tyre, Bruce Springsteen.

Dhe kjo më godet: nuk është se gratë nuk kanë pasur talent të lënë shenjën e tyre në botën e ideve dhe artit. Ata kurrë nuk kanë pasur kohë.

Koha e grave ka qenë e ndërprerë dhe e fragmentuar përgjatë historisë, ritmet e ditëve të tyre të përshkruara nga detyrat e punëve të shtëpisë, kujdesit për fëmijët dhe punët familjare – duke mbajtur të forta lidhjet familjare dhe komunitare. Nëse ajo që duhet për të krijuar, janë shtrirje të gjata të kohës së pandërprerë, të përqendruar, kohë me të cilën mund të zgjidhni të bëni çfarë dëshironi, kohën që mund ta kontrolloni, kjo është diçka që gratë kurrë nuk kanë pasur luksin të presin.

Edhe sot, në mbarë globin, me kaq shumë gra në forcën e paguar të punës, gratë ende kalojnë të paktën dy herë më shumë kohë sesa burrat, në punë shtëpiake dhe kujdesin për fëmijët, ndonjëherë edhe më shumë. Një studim i 32 familjeve në Los Angeles zbuloi se koha e lirë e pandërprerë e shumicës së nënave zgjati, mesatarisht, jo më shumë se 10 minuta pa ndërprerje. Dhe në hartën e jetës së përditshme të akademikëve, sociologia Joya Misra dhe kolegët e saj zbuluan se ditët e punës së profesoreve femra ishin shumë më të gjata se kolegët e tyre meshkuj, pasi dikur ju faktorizonit të gjithë punën e tyre të papaguar në shtëpi.

Pavarësisht, ajo zbuloi se burrat dhe gratë që studiuan kaluan afërsisht të njëjtën kohë në punën e tyre të paguar. Por koha e grave në punë gjithashtu u ndërpre dhe u copëzua, përplasur me më shumë punë shërbimi, mentorimi dhe mësimdhënie. Burrat kaluan më shumë nga ditët e tyre të punës në periudha të gjata kohe të pandërprerë për të menduar, hulumtuar, shkruar, krijuar dhe botuar, për të bërë emrat e tyre, për të përparuar në karrierë dhe për të nxjerrë idetë e tyre në botë.



