Një virus i identifikuar rishtas, që u shfaq në fund të vitit të kaluar në qytetin qendror kinez Wuhan, duke shkaktuar një shpërthim të pneumonisë, është bërë një emergjencë globale shëndetësore. Fajtori është një virusi, i ashtuquajtur ‘koronavirus’ (2019-nCoV). Ajo i përket një familje virusesh përgjegjëse për sëmundje që shkojnë në ashpërsi, nga ftohja e zakonshme deri te sindroma e rëndë akute e frymëmarrjes, sikurse SARS, e cila vrau pothuajse 800 njerëz në një shpërthim 2002-2003.

1. Çfarë e bën këtë virus kaq të rrezikshëm?

Eshtë përshkruar si “tinëzare” sepse një pjesë e madhe e personave të infektuar janë mjaftueshëm mirë për të vazhduar punën e tyre të përditshme, duke e përhapur potencialisht atë te të tjerët. Në dy muaj, numri i rasteve të konfirmuara dhe vdekjeve tejkaloi ato në të gjithë epideminë SARS. Që nga fillimi i shkurtit, shkalla e vdekshmërisë së dukshme ishte rreth 2%, më e ulët se niveli 9.5% për SARS. Por, një numër i tillë nuk është i besueshëm, duke qenë se, është në fazat e hershme të një shpërthimi. Disa ekspertë të formave të sëmundjeve projektojnë diku nga 75,000 deri në qindra mijëra njerëz që janë të infektuar, shumica e të cilëve, as nuk e dinë që e kanë atë. Një studim i publikuar në 10 shkurt vlerësoi se një përqindje e vdekshmërisë ishte 1% pasi të llogariten të gjitha rastet, përfshirë ato me simptoma të buta ose vetëm.

2. Çfarë bën?

Infeksionet duket se shkaktojnë si fillim, një sëmundje të butë tek fëmijët, adoleshentët dhe të rriturit më të rinj dhe një sëmundje potencialisht më të rëndë te njerëzit e moshuar. Shenjat e hershme të raportuara shpesh janë ethe, kollë e thatë dhe lodhje – por jo hundë teshtitëse dhe rrufë tipike për një ftohje. Në raste të rënda, studimet sugjerojnë se virusi pushton qelizat në traktin e poshtëm të frymëmarrjes dhe migron në mushkëri, duke shkaktuar vështirësi në frymëmarrje dhe inflamacion dhe bllokim të shoqëruar me pneumoni. Në një studim të hershëm, më shumë se një e katërta e pacientëve të shtruar në spital zhvilluan një ndërlikim të njohur si ‘sindromi i shqetësimit të frymëmarrjes akute’. Shumë nga vdekjet kanë qenë te pacientët me sëmundje themelore siç janë sëmundjet kardiovaskulare.

3. Si krahasohet me shpërthimet e tjera?

Eshtë gjenetikisht i ngjashëm me virusin SARS, por duket më i butë për sa i përket sëmundjes dhe shkallës së fatalitetit. Një tjetër virus i lidhur, i njohur si MERS-CoV, që po përhapet që nga 2012 ka çuar në vdekje në 34% të 2,499 rasteve të regjistruara. Në të kundërt, rreth 50 milion njerëz vdiqën në pandeminë e gripit të vitit 1918, që kishte një raport rast-fataliteti më të vogël se 5%, por të infektuar deri në një të tretën e popullsisë në botë.

4. Si e marrin njerëzit?

Ka shumë të ngjarë të vini në kontakt me pikat që përmbajnë viruse që lëshohen kur një person i infektuar merr frymë, bisedon, kollitet ose teshtit. Këto mund të transferohen direkt tek dikush tjetër në afërsi ose përmes duarve dhe sipërfaqeve të prekura. Ekziston një rrezik teorik që virusi mund të përhapet nëpër feçe ose më larg, përmes ajrit në grimca të vogla të njohura si aerosole. Njerëzit të cilët janë akoma duke inkubuar virusin dhe nuk tregojnë simptoma, mund ta përhapin atë.

5. Sa ngjitëse është?

Epidemiologët përpiqen të vlerësojnë ngjitjen, duke vlerësuar numrin e njerëzve shtesë që një person i infektuar ka të ngjarë të infektojë. Kjo matje, e quajtur një numër themelor riprodhimi, është një tregues se sa e vështirë është të kontrollohet një epidemi. Organizata Botërore e Shëndetit jep një gamë paraprake prej 1.4 deri 2.5 për koronavirusin. Në fund të fundit, kjo e bën atë të ngjashëm me SARS dhe më infektiv sesa gripi. Një grup nga Akademia e Shkencave Kineze në Pekin vlerësoi se numri ishte 4.08.

7. Çfarë është një koronavirus?

Koronaviruset emërohen për formën e tyre në formë kurorë. Eshtë një familje e madhe e tyre. Disa transmetohen me lehtësi nga një person në tjetrin, ndërsa të tjerët jo. OBSH thotë se llojet e reja shfaqen periodikisht në të gjithë globin dhe disa versione të njohura po qarkullojnë te kafshët dhe nuk kanë njerëz të infektuar. Ata kanë tendencën të pësojnë mutacione, që do të thotë që niveli i rrezikut që ata paraqesin mund të ndryshojë më gjatë.

8. Nga erdhi?

Virusi u shfaq në fillim të dhjetorit në Wuhan, një qytet industrial me 11 milion banorë dhe kryeqytet i provincës Hubei. Vëmendja e hershme u përqëndrua në një treg ushqimesh deti, ku gjithashtu u shitën kafshë të gjalla, por rreth një e treta e 41 rasteve të para u zbulua se nuk kishin asnjë lidhje me të. Gjenomi viral është edhe më i lidhur me disa koronaviruse që gjenden te lakuriqët sesa në koronavirusin SARS. Sëmundjet e transmetueshme nga kafshët te njerëzit, të cilat nganjëherë quhen “zoonozë”, përbëjnë një përqindje të madhe të të gjitha sëmundjeve infektive të identifikuara rishtazi.

9. Sa alarmante është një virus i ri?

Gjithmonë ekziston shqetësimi kur një patogjen i ri shfaqet te njerëzit, sepse ata zakonisht nuk kanë imunitet ndaj tij dhe zakonisht nuk ekzistojnë trajtime specifike ose vaksina. Koronaviruset romane, ato që nuk janë parë tek njerëzit më parë, paraqesin një shqetësim të veçantë sepse dihet që shkaktojnë shpërthime të ndërlikuara që kanë sëmurë mijëra njerëz, siç bëri SARS-i ndërsa fshiu në të gjithë globin nga Kina e Jugut.