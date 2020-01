Një grua në spital, gati për të lindur, merr një telefonatë nga punëdhënësi i saj. Ajo po pushohet nga puna e saj sepse shtatzënia e saj konsiderohet “shkelje”. Një kirurge ndalohet të vazhdojë punën e saj pasi një dekret i ri e etiketon si të papërshtatshëm për gratë. Një sekretare pushohet nga puna pasi u ka thënë kolegëve se shefi i saj po e ngacmon seksualisht.

Tregime si kjo janë shumë të zakonshme, duke prekur gratë në çdo fazë të jetës së tyre të punës dhe duke i mbajtur ata larg nga mundësitë ekonomike.

Sipas raportit të Grave, Biznesit dhe Ligjit të Bankës Botërore 2020, gratë ende kanë vetëm tre të katërtat të drejtat ligjore të burrave.

Ligjet kanë rëndësi për përfshirjen ekonomike të grave. Megjithëse arritja e barazisë gjinore nuk është një proces afatshkurtër – kërkon vullnet të fortë politik dhe një përpjekje të bashkërenduar nga qeveritë, shoqëria civile, organizatat ndërkombëtare ndër të tjera – reformat ligjore dhe rregullatore mund të luajnë një rol themelor si një hap i parë i rëndësishëm. Dhe ne e dimë që performanca më e mirë në Indeksin e Grave dhe Ligjit shoqërohet me më shumë gra që punojnë dhe me të ardhura më të larta dhe rezultate të përmirësuara të zhvillimit, thekson Banka Botërore.

Sipas të dhënave, Shqipëria ka një pikësim prej 91.3. sipas të cilës ka të drejta të barabarta ligjore 100% në fusha si martesa, vendi i punës, paga, lëvizja, ndërsa 80% në prindërim dhe 50 % në pension. Këto, theksohen që të jenë të paktën sipas ligjeve në fuqi, nuk është matur zbatimi (në rastin e pagës).

Gratë, Biznesi dhe Ligji matin se si ligjet dhe rregulloret ndikojnë në mundësinë ekonomike të grave në 190 ekonomi. Edicioni i vitit 2020 përfshin reformat e kryera gjatë një periudhe 2-vjeçare që përfundon në shtator 2019. Indeksi analizon të drejtat ekonomike gjatë momenteve të ndryshme në jetën e punës së një gruaje përmes tetë indikatorëve, duke filluar nga aftësia për të lëvizur lirshëm në të drejtat në vendin e punës, kur gratë martohen dhe të keni fëmijë, si ligji i parandalon ose i lejon ata të drejtojnë bizneset e tyre dhe të menaxhojnë pasuritë gjatë gjithë pensionit.

Nota mesatare globale në 2019 është 75.2, nga 73.9 në 2017 por ritmi i përgjithshëm i reformës ka qenë i ngadaltë. Tetë vende këtë vit arritën një rezultat perfekt – Belgjika, Kanada, Danimarka, Franca, Islanda, Letonia, Luksemburgu dhe Suedia. Kanada u bashkua me këtë grup duke reformuar lejen prindërore. Reformat në lidhje me treguesin e Prindërisë ishin më të njohurat, me 16 vende që zbatuan disa ndryshime në politikat e lejes së lindjes, atësisë ose prindërve të tyre. Ky është edhe treguesi që ka më shumë hapësirë ​​për tu përmirësuar. Reformat që janë të nevojshme urgjentisht në fushën e prindërimit, shënuan mesatarisht vetëm 53.8.

/SHQIP.AL