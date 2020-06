Bregdeti shqiptar, të paktën tre vitet e fundit, po niste zyrtarisht sezonin veror në mes të majit, një tendencë e nxitur nga turizmi i organizuar i vendosur kryesisht në zonën e Golemit dhe më pak në Sarandë.

Por koronavirusi ka ndryshuar tërësisht panoramën e turizmit në nivel global dhe kjo është transmetuar dashur pa dashur edhe në Shqipëri, duke dhënë efektet. Të gjendur në një situatë “izolimi”, ku turistët e huaj qoftë për hir të kufizimit të transportit ajror e qoftë për shkak të pasigurisë kanë bërë anulime, sytë në këtë sezon janë hedhur nga turistët vendas dhe ata të Kosovës.

Prej disa javësh pothuajse të gjithë strukturat akomoduese po ofrojnë oferta “all inclusive” për një ose dy net, duke synuar që të kenë rezervime të paktën në fundjavë dhe me çmime relativisht të ulëta. Kështu për grupin e hoteleve me katër yje dhe që në përgjithësi janë shitur sezonet e kaluara pothuajse mbi 80% me kontrata garancie çmimet variojnë nga 32 euro deri në 56 euro nata dhe koncepti i ofruar është vetëm mëngjes ose all inclusive.

Duket se javën e fundit të qershorit hotelet kanë rritur numrin e ofertave dhe uljet e çmimeve. Këto ulje për oferta me afat 3 deri në 7 net, sipas konceptit “all inclusive” variojnë nga 15 deri në 40% ulje në raport me çmimin me të cilat këto paketa janë shitur më herët.

Më herët, përfaqësues të disa prej strukturave më të mëdha në bregdetin e Durrësit si Fafa Group apo Royal G kanë konfirmuar për “Monitor” se çmimet këtë vit do të jetë me tendencë uljeje ndërkohë që pavarësisht ofertave ata nuk presin që të kenë më shumë se 80% zënie të dhomave deri në javën e parë të korrikut.

Në Sarandë, çmimet sipas Shoqatës së Hotelierëve është rënë dakord që të jenë 20% më pak për të gjitha strukturat. Ky vendim nuk është detyrues, por erdhi si një propozim për të bërë konkurrues bregdetin e Sarandës në kushtet e goditjes që ka marrë sektori i turizmit nga koronavirusi.

Po kështu, paralelisht për disa javë, strukturat testuan me paketa promovimin në tregun e Kosovës, duke pritur që të ketë një lloj prurjeje nga grupi më i madh i turistëve që hyjnë në Shqipëri në rrugë tokësore.

Deri më tani, të vetmit turistë të huaj që kanë ardhur me charter në vendin tonë janë shtetasit nga Bjellorusia që zgjodhën për të pushuar në Durrës, Vlorë e Sarandë. Viteve të fundit, dominimi i turistëve që vinin me chartera ishte nga Polonia, Çekia, vendet nordike si dhe Gjermania.

Monitor.al