Çfarë po ndodh me koronavirusin në Itali dhe në botë, në një përmbledhje të il Sole24ore: Frika nga infektimi bën që bursa e aksioneve të bjerë në Korenë e Jugut dhe të gjitha vendet kryesore evropiane. Rastet e para janë raportuar në Kuvajt dhe Bahrein: janë qytetarë që kthehen nga Irani. Wuhan njofton dhe tërhoqi menjëherë një lehtësim nga masat e sigurisë. Në Kinë ka 3 mijë të infektuar në mesin e punëtorëve shëndetësorë. Italia në rrezik izolimi

Trump: Situata në SHBA nën kontroll

«Coronavirus është me të vërtetë nën kontroll në SH.B.A. Ne jemi në kontakt me të gjithë dhe të gjitha vendet e rëndësishme. Qendrat e SHBA për Parandalimin e Sëmundjeve dhe Shëndetin Botëror po punojnë shumë dhe me shumë inteligjencë. Tregu i aksioneve duket shumë mirë! ». Kështu shkroi në Twitter Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump.

Bursat botërore, digjen 1.000 miliardë dollarë

Coronavirus ka shkaktuar rënie në bursat në të gjithë botën, duke bërë të digjen më shumë se 1.000 miliard dollarë në total. Rënia e tregjeve financiare evropiane u pasua nga ajo e Wall Street, e cila mbylli seancën e saj më të keqe në dy vjet.

Pasiguria rreth virusit shkakton panik në bursa

Pasojat e koronavirusit të ri janë ende të panjohura. Por një faktor i panjohur peshon si një gur në Wall Street dhe që vetëm tani fillon të konsiderohet seriozisht, ka nisur të ndikojë indekset dhe aksionet.

Ky është konsensusi gjithnjë e më i përhapur midis operatorëve dhe analistëve dhe që është përkthyer në tregun real të tregut të aksioneve amerikane përballë një epidemie që rrezikon të shndërrohet në një pandemi, të aftë, përveç që të shkaktojë kosto dramatike njerëzore, të bllokojë ingranazhet e ekonomisë ndërkombëtare. Indekset kryesore të SHBA, papritur të vetëdijshëm për spektrin, kishin humbje të mëdha, duke shënuar seancën më të keqe për Dow Jones, dhe S&P 500 në dy vjet.

Takimi i së martës i ministrave të shëndetësisë

Të Martën, 25 Shkurt Ministri i Shëndetësisë, Roberto Speranza, do të takohet me homologët e vendeve kufitare dhe Italinë fqinje për t’u përballur me urgjencën e koronavirusit

Ricciardi i OBSH, duhen 2 vjet për vaksinën

“Vaksinat tradicionale kundër gripit nuk kanë asnjë efekt sepse vaksina duhet të studiohet posaçërisht për këtë koronavirus të ri. Për këtë duhet të punojmë edhe disa vjet ». Kjo është thënë nga Walter Ricciardi, anëtar i ekzekutivit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), i emëruar si këshilltar i Ministrit të Shëndetësisë, në një intervistë për Tg2000, programin e lajmeve TV2000.

Slovenia: nëse është e nevojshme do të mbyllim kufijtë me Italinë

Kryeministri slloven Marjan Sarec ka njoftuar se vendi i tij është gjithashtu i gatshëm të mbyllë kufijtë e saj nëse shfaqet rreziku i përhapjes së koronavirusit. “Në dritën e përhapjes së virusit, Sllovenia do të mbyllë kufijtë nëse është e nevojshme,” tha Sarec cituar nga media serbe. Deri më tani në Slloveni 13 persona janë testuar për koronavirus, të gjithë negativë.

Masa të forta në aeroporte, këshillohet mosudhëtimi në Itali

Aeroportet kanë ngritur ekipe të veçanta shëndetësore për të shmangur ngjitjen e koronavirusit. Dje, Ministria e Shëndetësisë e Bukureshtit kishte njoftuar se udhëtarët italianë nga Veneto dhe Lombardia do t’i nënshtrohen karantinës për katërmbëdhjetë ditë dhe do të kontrollohen nga njësitë vendore të shëndetit edhe nëse nuk preken nga virusi. Për momentin nuk ka infeksione në Rumani.

Italia, në rrezik izolimi

Deri para disa ditësh, Italia mund të krenohej me një nga pasaportat më të fuqishme në botë. Sot, infeksioni i koronavirusit është duke ridizajnuar logjikën e kufijve. Dhe italianët janë bërë, brenda pak orësh, ata që duhet të mbajnë mend. Kështu ndodh që Rumania ka përgatitur karantinën e detyrueshme për ata që vijnë nga zona e Lombardisë-Veneto. Marin Le Pen kërkoi që Franca të kontrollojë kufijtë me Italinë. Austria ndaloi trenat për orë të tëra në natën e errët të Brenner. Cila është situata për ata që duhet të udhëtojnë? Çfarë duhet të presësh?

Për momentin, italianët e vetëm që nuk mund të lëvizin brenda territorit kombëtar janë ata të zonës famëkeqe të kuqe. Këta janë banorë të një duzinë bashkish në zonën e Lodi dhe në qendrën Veneto të Vo ‘Euganeo’. U shkaktua një kufizim territorial për ta, një masë e domosdoshme për të përmirësuar infeksionin. Ata mund të lëvizin lirshëm brenda zonës së kuqe, por nuk mund ta kalojnë atë. Pjesa tjetër e qytetarëve italianë, për momentin, mund të udhëtojnë mjaft lehtë. Por, në fakt, kufizimet e para, pak a shumë të vërteta, tashmë kanë filluar.

Trenat dhe fluturimet e brendshme, si dhe autobusët që lidhin çdo ditë veriun dhe jugun e gadishullit, udhëtojnë rregullisht. Sa i përket trenave, si Trenitalia ashtu edhe Italo kanë ndërmarrë veprime urgjente. Ekuipazhi është i pajisur me një maskë, ndërsa janë shpërndarë nëpër vagonë xhel dezinfekstues për duart.

Është pak më ndryshe situata për ata që duhet të shkojnë jashtë Italisë. Vendet kryesore evropiane dhe perëndimore nuk kanë vendosur kufizime për momentin. Por gjithnjë e më shumë vende po këshillojnë kundër udhëtimit në Itali. Disa kombe tashmë kanë ndërmarrë masa parandaluese. Rasti më emblematik ndodhi mëngjesin e të hënës 23 shkurt, me një aeroplan i Alitalia u mbërthye në ishullin e Mauritius në oqeanin Indian. Rreth 40 pasagjerë, nga 212 gjithsej, u kthyen në Lombardi dhe Veneto. Dhe autoritetet lokale kanë vendosur të mos i zbresin në tokë ata. Pas pak, mbërriti edhe një komunikim zyrtar nga ministri vendas i jashtëm, i cili mbylli në mënyrë efektive kufijtë e ishullit për shtetasit italianë, të cilët vijnë nga Lombardia, Veneto dhe Emilia Romagna (si dhe për koreanët dhe Kinezët).

Izraeli po lëviz gjithashtu. Ministri i Shëndetësisë Yaacov Litzman, i cili përveç këshillimit kundër udhëtimit në Itali, shtoi: “Ne jemi duke kontrolluar për të përcaktuar nëse Australia dhe Italia do të bëhen vende, ardhjet e të cilëve në Izrael duhet të izolohen pas hyrjes së tyre në territorin tonë. Ne nuk kemi frikë të imponojmë autoritetin e izolimin ».

Vende të tjera që gradualisht po marrin masa mbrojtëse zyrtare kundër kombeve që raportojnë raste të infektimit janë Serbia, Sllovenia, Turkmenistani dhe Kazakistani. Duhet mbajtur mend se vendet që kanë mbyllur kufijtë aktualisht me qytetarët kinezë janë shumë më tepër (përfshirë Rusinë). Dhe nuk përjashtohet, pra, që masa të tilla mund të merren edhe kundër Italisë, e cila sot është vendi i tretë në botë për nga numri i infeksioneve.

MONITOR.AL