Ditët e pushimit janë një moment i rëndësishëm për të gjithë familjet që të mblidhen bashkë apo edhe për individë të caktuar që të pushojnë nga ditët e gjata dhe stresuese të punës. Ndaj dhe festat e fundvitit shihen si mundësi të mira që të përfitohet për të pasur ditë të tilla. Mirëpo, jo të gjithë shtetet kanë festa të njëjta, aq më pak ditë pushimi zyrtare të njëjta.

Meqënëse jemi në festën e Krishtlindjeve, e cila celebrohet nga të gjithë ndjekësit e fesë së krishterë dhe ortodokse edhe në Shqipëri, le të zbulojmë se sa ditë pushimi ka në secilin shtet të Europës.

Në Shqipëri, festë zyrtare është vetëm data 25.

Shtete të cilat kanë shtuar bujarinë në dhënien e ditëve të pushimit, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Brendshme të cilit shtet, janë:

-Italia. Në shumë zona të shtetit tonë fqinj ditët e pushimit zyrtar përfshijnë tre të tilla. Kjo daton nga shumë vite më parë dhe është bërë traditë tashmë në këtë shtet.

-Finlanda: Edhe ky shtet ka tre ditë pushimi zyrtare me rastine Krishtlindjeve.

-shtete të tjera ‘bujare’ janë edhe Estonia, Letonia. Më pas ndjekin pjesa më e madhe e Europës e cila ka dy ditë zyrtare pushimi që pasojnë datën 24.

-Më ‘dorështrënguarit’ renditen shtete si : Ballkani (Edhe Shqipëria), Franca, Spanja me vetëm 1 ditë pushimi.

-Në vende me popullsi shumë të lartë të fesë muslimane si Gadishulli i Arabisë Saudite dhe Afrika Veriore, kjo festë nuk është ditë pushimi zyrtare.

Në botë, vendi me numrin më të madh të ditëve zyrtare të pushimit (në total në vit) është India me 21 ditë e ndjekur nga Kolumbia dhe Filipinet me 18. Kina dhe Hong – Kongu kanë 17 ditë zyrtare pushimi, ndërsa Tajlanda, Turqia dhe Pakistani gëzojnë nga 16 ditë. Japonia, Argjentina dhe Suedia llogarisin 15 ditë pushimi zyrtare në vit.

Avantazhet e ditëve të pushimit kanë të bëjnë me faktin se njerëzve iu jepet më shumë kohë për të qenë me familjen si dhe për t’iu dedikuar argëtimit. Ekspertët e sjelljeve sociale thonë se ato gjithashtu shërbejnë për të rritur ndërveprimin social dhe produktivitetin. Punonjësit kanë mundësi që të clodhen dhe më pas t’i dedikohen punës me një rendiment më të lartë.

Por, kanë edhe anën tjetër të medaljes, pasi ndikojnë në ngadalësimin e transaksioneve që mund të bëhen përmes bankave, si dhe për sektorin financiar. Financat duhet të presin për pak kohë për t’u vënë në lëvizje, megjithatë qeveritë gjejnë mënyra për të kompensuar këto ‘humbje’.