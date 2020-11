7 zakone që mund t’u “vidhni” sipërmarrësve për të pasur sukses…

Me sukses nuk nënkuptojmë qëndrimin mbi një grumbull parash, por atë kënaqësi se kemi arritur një qëllim, një ëndërr, të vogël apo të madhe, pak rëndësi ka…

Pas arritjes së një objektivi janë edhe ato rituale, zakone të përditshme, që njerëzit e suksesshëm kanë për të rritur produktivitetin e përditshëm. Të gjithë mund t’i “vjedhin” këto procese, zakone të thjeshta që sipërmarrësit, muzikantët e suksesshëm apo CEO bëjnë për të qëndruar të informuar, për t’u stresuar sa më pak dhe për t’u organizuar më së miri në një ditë pune.

1. Përdorni axhendë si Elon Musk

Imagjinoni se sa e ngarkuar mund të jetë dita e CEO-s së Tesla, SpaceX dhe The Boring Company, i cili dëshiron ta çojë njeriun në Mars dhe të krijojë një lidhje midis trurit të njeriut dhe makinerive. Në ndryshim nga të gjithë ne që e ndajmë ditën në orë, Elon Musk e organizon atë në hapësira të vogla prej 5 minutash. Çdo ditë është e organizuar në mënyrë të ngurtë sipas një strukture të ndarë në këto njësi të vogla, për të rritur efikasitetin e përdorimit të çdo minute që kalon.

Për shumë njerëz super-produktivë, edhe koha që shpenzojnë në familje apo ndërsa flenë është e organizuar. Natyrisht ka gjithnjë kohë për të rivlerësuar çdo gjë: “Mendoni gjithnjë se si t’i bëni më së miri gjërat dhe kërkoni më shumë nga vetja” – ka thënë Musk në vitin 2012. Kjo nuk është e përshtatshme për të gjithë, por e dobishme për të kuptuar se si të rritet efikasiteti i përdorimit të kohës”.

2. Mbani shënim progresin si Ernest Hemingway

Kuptoni se cilat janë përparësitë dhe mbani shënim progresin që bëni – kjo është me të vërtetë e rëndësishme. Për Enerst Hemingway, prioritet ishte të shkruarit, kështu që do ditë shënonte se sa fjalë apo faqe kishte shkruar. Nuk krijonte iluzione por e dinte me saktësi se çfarë kishte arritur atë ditë – Sapo arrinte qëllimin e përditshëm shkëputej plotësisht prej tij deri ditën tjetër.

3. Përdoreni email-in si Ariana Huffington

Nëse mendoni se merrni shumë email-e gjatë ditës, imagjinoni pak postën e Arianna Huffington, themeluese e Huffingtonn Post e Thrive Global e shumë të tjera. Ajo përdor tre rregulla të thjeshta që të mund të organizojë postën e vet, duke u përpjekur në të njëjtën kohë, të ketë dhe një jetë të sajën. Që të flejë sa më mirë, ajo nuk e kontrollon postën elektronike të paktën 30 minuta para gjumit.

Në mëngjes, që të ketë sa më pak shpërqendrime, nuk e kontrollon email-in asnjëherë sapo zgjohet. Në kohën që kalon me fëmijët, e shmang kontrollimin e postës elektronike. Arianna Huffington i merr kaq seriozisht shpërqendrimet nga emaili sa në të kaluarën krijoi një instrument për të gjithë punonjësit e saj në pushime.

4. Bëni ushtrime si Richard Branson

Mjaftojnë 30 minuta ushtrime në ditë. Jo tre orë, as një, por 30 minuta në ditë mjaftojnë. Këtë gjë bëjnë edhe Mark Zuckerberg, Jack Dorsey dhe natyrisht Richard Branson. Në blog-un e Virgin ai ka shkruar: “Dyshoj me të vërtetë nëse do të kisha pasur sukses në karrierën time dhe lumturi në jetën personale nëse nuk do t’i kisha dhënë gjithnjë rëndësi shëndetit”. Sipërmarrësi miliarder e nis çdo ditë me disa ushtrime.

5. Lexoni si Bill Gates

Ish-Ceo i Microsoft lexon 50 libra në vit, pra po flasim rreth një libër në javë. Sigurisht, ai ka gjithë kohën e botës, por e sigurt është se ai nuk lexon për t’u argëtuar por për të mësuar. Ky është çelësi për të lexuar më shumë. Të njëjtën gjë bën edhe Mark Cuban, autor, filantrop dhe investitor: Nuk është vetëm çështja e leximit, kjo mund t’ju “sjellë avantazhe në dijet tuaja” .

Sigurisht jo të gjithë mund të lexojnë një libër në javë – 30 minuta në darkë, para se të flini, do të ishte shumë mirë.

6. Vishuni si Mark Zuckerberg (ose thuajse)

Kjo këshillë nuk është e përshtatshme për të gjitha situatat apo llojet e punëve. Themeluesi i Facebook vesh të njëjtën t-shirt dhe xhinse çdo ditë. Natyrisht, jo të njëjtat xhinse dhe bluzë, por thjesht të njëjtin tip. Kështu zvogëlon numrin e vendimeve që merr çdo ditë, për shembull se çfarë të veshë dhe i jep mendjes, hapësirën e nevojshme për vendime më të rëndësishme.

7. Shkëputuni nga teknologjia, si Ed Sheeran

Teknologjia tani zotëron kohën tonë: shkëputja prej saj, edhe për një periudhë të caktuar, mund të sjellë efekte pozitive. Kështu vepron jo vetëm Ed Sheeran po edhe shumë personazhe të famshme. Jo të gjithë e kanë këtë luks, por edhe një fundjavë mund të reduktonte stresin që shkakton ekrani.

Burimi: Business Insider