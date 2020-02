Pasi të ketë përfunduar ekspertiza e thelluar për objektet e dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit, do të ndërmerret një fushatë ekspertimi për të gjitha banesat që janë ndërtuar mbi 50 vite, sipas një projektligji të fundit. https://www.monitor.al/drafti-i-ri-pas-termetit-do-te-kontrollohen-te-gjitha-objektet-qe-kane-mbi-50-vjet-qe-jane-ndertuar/

Sipas të dhënave të censusit të vitit 2011 në të gjithë vendin janë numëruar rreth 7600 objekte që janë ndërtuar para vitit 1970. Nga këto objekte rreth 4500 janë ndërtuara para viteve 1960 dhe shtrihen në të gjithë vendin.

Sipas një projektligji të ri të qeverisë objektet që janë ndërtuar prej më shumë sesa 50 vitesh do i nënshtrohen një procesi të hollësishëm të auditimit teknik, për t’u parë nëse ato plotësojnë kërkesat minimale të rezistencës dhe sigurisë. Pas këtij auditimi parashikohet marrja e masave për të garantuar sigurimin e tyre.

Projektligji përcakton rregullat mbi mënyrën se si do të zbatohet si dhe cilat do të jenë subjektet që do të kryejnë këtë audit do të përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Gjithashtu, projektligji parashikon se oponenca teknike për projektet e ndërtimit të objekteve do të kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimeve, për të gjitha ndërtimet publike, ndërtimet me vlerë të preventuar së paku 100 milionë lekë dhe) objektet me akses publik.

Verifikimi në mënyrë periodike nga Instituti i Ndërtimit, nëpërmjet kryerjes së auditimeve teknike të punimeve të ndërtimit, në objektet të cilat kanë mbi 50 vjet që janë ndërtuar, për plotësimin e kërkesave minimale të rezistencës, qëndrueshmërisë mekanike dhe sigurisë në përdorim

Propozimi i masave përkatëse në rast të mosplotësimit të kërkesave minimale të punimeve të ndërtimit, me qëllim garantimin e sigurisë së tyre.

Në shumë vende auditimi dhe riparimi i banesave për shkaqe sizmike është shërbim privat. Në SHBA ky shërbim ofrohet nga njësi të specializuara private dhe kushton nga 100 deri në 10 mijë dollarë me gjithë riparimet e mundshme. Mesatarja e përafrimit të banesës për sigurinë sizmike në SHBA është 4 000 dollarë.

Shqipëria u godit rëndë nga tërmeti i 26 nëntorit, ku shumë banesa dhe pallate janë aktualisht të pabanueshme, me dëmet më të rënda në Durrës, Laç e Tiranë. Ky tërmet nxorri në pah problematikën me cilësinë e ndërtesave, jo vetëm të vjetra, por edhe tyre të reja.

Për të sistemuar banorët, shtëpitë apo pallatet e të cilëve do të prishen pasi janë të pariperueshme, qeveria po përgatit kuadrin ligjor për ndërtimin e zonave të reja.

Instituti i Ndërtimit ka konfirmuar se pritet që pritet të mbyllet akt-ekspertiza e thelluar për 316 objekte shumëkatësh dhe 4075 shtëpi banimi. Të konfirmuara për shembje aktualisht janë 112 pallate dhe 343 shtëpi.

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se vlerësimi paraprak i dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i 26 nëntori arrin në një shifër të lartë prej 1 miliardë eurosh.

