Vaksina eksperimentale e Moderna Inc është 94.5% efektive në parandalimin e COVID-19 bazuar në të dhënat e marra nga testimet klinike, tha kompania, duke u bërë kështu prodhuesi i dytë i barnave amerikane që raporton rezultate që i tejkalojnë pritshmëritë.

Së bashku me vaksinën e Pfizer Inc, e cila është gjithashtu rezulton më shumë se 90% efektive dhe në pritje të më shumë të dhënave të sigurisë dhe rishikimit rregullator, Shtetet e Bashkuara mund të kenë dy vaksina të autorizuara për përdorim emergjent në dhjetor me deri në 60 milionë doza të vaksinave të disponueshme këtë vit.

Vitin e ardhshëm, qeveria e Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të ketë qasje në më shumë se 1 miliard doza vetëm nga dy prodhuesit e vaksinave, më shumë sesa nevojitet për 330 milion banorët e vendit.

Vaksinat, të dyja të zhvilluara me teknologji të re të njohur si RNA (mARN), përfaqësojnë mjete të fuqishme për të luftuar një pandemi që ka infektuar 54 milionë njerëz në të gjithë botën dhe ka marrë jetën e 1.3 milionë të tjerëve.

Lajmi vjen gjithashtu në një kohë kur rastet e reja të koronavirusit janë duke u rritur, duke regjistruar rekorde të reja në Shtetet e Bashkuara dhe duke çuar disa shtete europiane drejt bllokimit të dytë.

“Ne do të kemi një vaksinë që mund të ndalojë COVID-19”, tha Presidenti i Moderna, Stephen Hoge.

Një avantazh kryesor i vaksinës Moderna është se nuk ka nevojë për depo ultra të ftohtë si ajo e Pfizer, duke e bërë më të lehtë shpërndarjen. Moderna pret që ajo të jetë e qëndrueshme në temperatura normale të frigoriferit prej 2 deri në 8 gradë Celsius (36 deri 48 ° F) për 30 ditë dhe mund të ruhet deri në 6 muaj në -20C.

Vaksina e Pfizer duhet të transportohet dhe ruhet në -70C, lloji i temperaturës tipike për një dimër të Antarktikut. Mund të ruhet deri në pesë ditë në temperaturat standarde të frigoriferit ose deri në 15 ditë në një kuti transporti termik./Reuters