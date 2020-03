Italia ka zgjeruar masat stimuluese në përgjigje të pasojave që po shkakton tek bizneset dhe familjet pezullimi i aktiviteteve për shkak të përhapjes së koronavirusit.

Të gjitha pagesat e taksave dhe kontributet që duhet të bëheshin në 16 mars janë ngrirë të paktën për një javë për emergjencën e koronavirusit, shkruajnë mediat italiane. Po shqyrtohet dhe një zgjatje e pagesave të TVSH-së. Këto shtyrje po bëhen me qëllim që tu lihen bizneseve likuiditetet e nevojshme për të përballuar situatën.

Në dekretin e ri anti-koronavirus parashikohen dhe lehtësi tatimore për dhurime në favor të urgjencës shëndetësore dhe lehtësi për persona të vetëpunësuar që kryejnë biznesin e tyre me qira.

Kapitulli tjetër është ai i mbështetjes së të ardhurave, sipas sistemit Cigs (Fondi i Garancisë së Pagave të Jashtme: një kompensim për të plotësuar shpërblimin e punëtorëve të kompanive që përballen me situata krizash dhe riorganizimi ose kontrata solidariteti të tipit A) për të gjithë sektorët në vështirësi dhe për të gjithë territorin kombëtar. Ky kapitull mund të kërkojë shpenzimin e 5 miliardë eurove nga nga 15-16 miliardë euro që Qeveria synon të shpenzojë për të mbështetur punëtorët dhe bizneset, të vogla dhe të mëdha.

Për familjet, parashikohet pushimi familjar për punëtorët që kanë fëmijë në shtëpi dhe, në të kundërt, një kupon për të shlyer shpenzimet e bëra për pagesën e mbajtjes së fëmijëve. Ekzistojnë gjithashtu masa të dakorduara me botën bankare, Bankën e Italisë për një moratorium të përgjithësuar, por gjithmonë sipas kërkesës, për pagesën e kredive për shtëpi dhe huave të tjera.

Pezullimi i pagesave të taksave për bizneset

Qëllimi i sigurimit të likuiditetit për bizneset ndihmohet përmes pezullimit të pagesave të taksave dhe kontributeve. Një pezullim që erdhi vonë në krahasim me jetën profesionale të ndërmarrjeve dhe konsulentëve që prisnin deri në orën 7 të mëngjesit të Premten përpara se të mësonin nga një njoftim për shtyp për pezullimin e pagesave të planifikuara për të nesërmen, shkruan il Sole24ore. Sipas këtij pezullimi, nuk duhet të bëhen pagesa të taksave për punonjësit, personat e vetëpunësuar, TVSH-në, akcizat, si dhe sigurimet shoqërore dhe kontributet për aksidente në punë.

Për kompanitë e mëdha, mbi një limit të ardhurash të caktuar, do të lihet një javë kohë për kryerjen e pagesave. Për ndërmarrjet e tjera nën një kufi (që mendohet të jetë një ose dy milionë euro të ardhura vjetore), pagesat që duheshin kryer në 16 mars do të shtyhen të paktën me dy muaj.

Kredia tatimore për punëtorët e vetëpunësuar

Në këtë mënyrë, tatimpaguesit me kapacitet më të madh financiar do të jenë në gjendje të garantojnë për organet tatimore burimet e nevojshme për të mbështetur kostot e pagave dhe pensioneve.

Në kapitullin e taksave të dekretit, mund të zbatohet edhe futja e një kredie tatimore për të mbështetur punëtorët e vetëpunësuar që kryejnë biznesin e tyre me qira, por që u detyruan të mbylleshin për të respektuar masat e kontrollit të miratuara nga Qeveria për të frenuar sëmundje ngjitëse.

Ekziston edhe hapësira për një “zbritje të koronavirusit” nga të ardhurat e biznesit për ata që mbështesin urgjencën shëndetësore siç ka ndodhur tashmë në të kaluarën për katastrofat natyrore që kanë prekur Italinë në rajone të shumta.

