Siç thekson një editorial i diskutueshëm kohët e fundit nga Gerard Baker i Wall Street Journal, çekuilibri gjinor në arsimin e lartë po vazhdon të rritet, me 57 përqind gra të klasës së vitit 2018 që u diplomuan me një diplomë bachelor dhe 59 përqind që u diplomuan me master.

Departamenti i Arsimit parashikon që deri në vitin 2027, gratë do të përbëjnë 60 përqind të të gjitha diplomave universitare. Por a duhet të shqetësohen gratë për çfarë do të thotë hendeku në rritje i arsimit për jetën e tyre personale?

Baker duket se mendon kështu:

“Shumica e studimeve mbi tërheqjen heteroseksuale njerëzore sugjerojnë që aftësia intelektuale dhe arritjet janë një tërheqës i rëndësishëm dhe se njerëzit kanë tendencë të gravitojnë drejt partnerit me afërsisht të njëjtin nivel arritjeje,” shkruan ai.

“Por çdo vit, grupi i të diplomuarve meshkuj të kualifikuar po bëhet më i vogël në krahasim me numrin e grave. Tani sigurisht që kolegji nuk është gjithçka, dhe shumë gra do të gjejnë një bashkëshort të përsosur që nuk ka kaluar lojëra disa vjeçare etj. Por realiteti është që më shumë prej tyre do të duhet nëse dëshirojnë një marrëdhënie kuptimplotë. ”

Dhe këtu lind një ide – mbase disa burra do të duhet të ndalojnë të frikësohen nga gratë e shkolluara? A është e mundur që ndërsa gratë të kenë qasje në arsim dhe pavarësi financiare, ata kuptojnë se nuk u duhet një marrëdhënie që të ndjehen të përmbushur? Dhe kjo ide që “njerëzit kanë tendencë të gravitojnë drejt partnerit me afërsisht të njëjtin nivel arritjeje” – nëse kjo do të ishte plotësisht e vërtetë, nuk do të kishte ndonjë gjë të tillë si një grua trofe ose ekskluzivitet i Real Housewives.

Baker citon gjithashtu disa të dhëna nga aplikacioni i takimit Hinge që sugjeron se gratë janë pak më të zgjedhura se burrat dhe nxjerr përfundimin se “një numër shumë më i vogël i burrave konsiderohen të pranueshëm nga gratë sesa është rasti për gratë siç shihet nga burrat.” Sigurisht që injoron faktin që gratë mund të jenë më të zgjedhura sepse shpesh duhet të lundrojnë në aplikacione të tjera”.

Baker kapi shumë reagime në Twitter pasi postoi editorialin, si nga burrat ashtu edhe nga gratë që dukej sikur e kuptuan që nëse jeta juaj personale varet nga partneri juaj duke qenë i paarsimuar, në fund të fundit kjo është një problem për ju.

