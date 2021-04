Ka arsye të rëndësishme që përcaktojnë mprehtësisë mendore të një personi. Për shembull, nëse jeni duke marrë këshilla, intervistuar ose duke komunikuar, kjo ju ndihmon të dini se me çfarë po punoni. Shumë nga menaxherët më të mirë kanë aftësi të shkëlqyer për leximin e audiencës së tyre.

1. Ata praktikojnë ‘përulësinë’ intelektuale

Intervistimi është i ndërlikuar sepse të gjithë po bëjnë hapin më të mirë dhe po përpiqen të tingëllojnë zgjuar, siç mbase duhet.

Një menaxher na mësoi një hile: bëj një pyetje për të cilën kandidati nuk do të dijë përgjigjen. Pastaj, vëzhgoni se si veprojnë ata. Një shenjë shumë e mirë ishte kur ata thjesht mund të pranonin se nuk e dinin, në vend që ta mashtronin dhe të ushqenin me forcë një përgjigje.

Ky pranim është një shenjë e përulësisë intelektuale, e cila ndërlidhet me vendimmarrjen më të mirë. Kjo është veçanërisht e dobishme në çdo industri.

2. Shenjat e dukshme shpesh janë një pikë e vlefshme e të dhënave

Për shembull, njerëzit që nuk pranojnë distancën shoqërore priren të jenë më pak inteligjentë. Njerëzit që lexojnë në kohën e tyre të lirë dukshëm janë më të zgjuar se ata që nuk e lexojnë.

Të jesh dinak, të demonstrosh zgjuarsi në rrugë dhe të mendosh shpejt lidhet me inteligjencën. Në fakt, shkencëtarët e Yale zbuluan se ju mund të jeni një student mediokër, me inteligjentë të shkëlqyer dhe të vazhdoni të jeni shumë të suksesshëm.

3. Ata vendosin PIKEN

Ekziston një frazë e re e njohur, “Kjo është kaq “.

Lidhur me këtë, njerëzit inteligjentë shpesh flasin dhe analizojnë procesin e tyre të mendimit. Ata janë objektivë dhe kritikojnë natyrën e tyre. Ata e dinë kur dhe si performojnë më mirë. Një shembull i thjeshtë i vendosjes së “pikës” është kur dikush thotë: “Unë duhet ta vendos këtë në kalendarin tim ose nuk do ta konsideroj veten të përgjegjshëm.” Çuditërisht, këta njerëz shpesh janë studentë dhe punonjës të shkëlqyeshëm. Ata përdorin vetëdijen e tyre për avantazhin e tyre.

4. Ata e dinë se çfarë ‘e vrau macen‘

Njerëzit inteligjentë priren të jenë kuriozë. Ata kanë një kuriozitet për të ditur më shumë, për të shqyrtuar detajet, vetëm për hir të dijes. Mbi të gjitha, kështu mësojmë, apo jo? Kurioziteti është një tregues i inteligjencës.

/MEDIUM.COM