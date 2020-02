Kësaj here debatin e ri-nisi Journal Wall Street.

Të flini 7 orë gjumë është më mirë se 8 orë.

Jo vetëm kaq, por sipas tyre, kur flini më shumë se duhet, do të kishit një kujtesë më të dobët, do të sëmureshit më shumë dhe do të vdisnit më herët.

‘Kushtëzimi’ është një domosdoshmëri, sepse mbi çështjen e kohëzgjatjes optimale të gjumit mendimet e mjekëve dhe studiuesve nuk janë unikë.

Por në Amerikë besimi mbizotërues është se idealja e orëve të gjumit është 8.

Shumë përshkruajnë, ndër të tjera, edhe rrathët e ndryshëm teknologjike që përveç matjes së numrit të hapave ditorë dhe kalorive që marrim, monitorojnë kohëzgjatjen dhe cilësinë e gjumit, duke treguar se kanë arritur duke treguar se është arritur 100% i objektivit kur flini saktësisht 8 orë.