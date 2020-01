Tërmeti i 26 nëntorit në Shqipëri që mori 51 jetë dhe lëndoi gati 2000 persona ka lënë pasoja të mëdha ndër të mbijetuarit që edhe pse kanë kaluar dy muaj nga ngjarja mbeten pa shpresë dhe një qasje të besueshme për strehimin e tyre. Të dhënat nga terreni tregojnë se qindra qytetarë nga Durrësi po kërkojnë azil kryesisht në France, pasi kanë dalë nga hotelet dhe as nuk kanë mundur të përfitojnë nga bonusi i qirasë. Të tjerët që jetojnë në çadra, të rrënuar financiarisht dhe fizikisht janë çoroditur. Kane humbur shpresat pasi duhet të bëjnë aplikimet online edhe pse më parë kishin bërë vetdeklarim dhe se për secilin ka akt konstatime nga grupet e ekspertizës. Procesi i aplikimit online që do të zgjasë 1 muaj, sipas Ministrisë së Rindërtimit ende nuk ka nisur të funksionojë. Fillimisht do të trajnohen stafet e bashkive e më pas qytetarët.

Por tashmë ka mjaft shembuj se si duhet te rinisë një proces rindërtimi dhe i fundit po vjen sërish nga Turqia vendi me përvojën e më të madhe ne Europë për ngjarjet e mëdha sizmike.

Katër ditë më parë një tërmet me magnitudë 6.8 goditi qytetin lindor të Ezaligut në Turqi që mori të paktën 40 jetë. Qyteti konsiderohet periferik edhe për nga rëndësia ekonomike, por Ministri i Mjedisit dhe Urbanizimit Murat Kurum, i cili është angazhuar edhe për ndërtimin e 500 banesave në Shqipëri, iu tha qytetarëve të Ezaligut dje se të paktën 2,000 vendbanime të reja do të ndërtohen si pjesë e projektit të transformimit urban këtë vit. “Ne po fillojmë prodhimin e 2,000 rezidencave të reja në provincën jugore të rrethit Yemişli të Mardin. Punimet në terren dhe planifikimi kanë filluar dy ditë pas tërmetit. Ne do t’i hedhim themelet e ndërtimeve në shkurt, por edhe më shpejt dhe do t’i dorëzojmë rezidencat pa u mbyllur viti” iu tha Kurum të dëmtuarve.

Ministri gjithashtu tha se, qeveria do të aktualizojë projektet e transformimit urban në të dy lagjet Mustafa Paşa dhe Sürsürü të Elazığ-it lindor. Takimet me qytetarët në lidhje me çështjen tashmë kanë filluar.

Kurum tha gjithashtu se punimet për vlerësimin e dëmeve në 73 ndërtesa afër atyre të dëmtuara në lagjen Mustafa Kemal janë duke vazhduar. “Ne do t’i përfundojmë këto punime brenda tre ditësh,” shtoi ai.

“Gati 250 banesa do të përfundojnë brenda katër muajve. Ne do t’ua ofrojmë këtyre rezidencave qytetarëve tanë, ndërtesat e të cilëve u rrëzuan. Nëse ata e shohin të arsyeshme, ne do t’i transferojmë ato në këto rezidenca të gatshme dhe nëse dëshirojnë, ata mund të përfitojnë nga projekti i transformimit në vend, “tha ai.

Për të gjetur një zgjidhje të përkohshme për qytetarët, shtëpitë e të cilëve janë shembur, kontenierët po dërgohen në zona të goditura nga tërmeti. Kontenierët do të ofrojnë vendbanime për 1000 familje, tha ai. “Ne do të krijojmë një qytet kontenier brenda 10-15 ditësh,” shtoi ministri.

“Ne jemi duke ndërmarrë masa paraprake të reja për t’i siguruar infrastrukturën për qytetin kontinier që mund të strepojë 5000 përsona. Qeveria gjithashtu do të sigurojë subvencione me qira për qytetarët. Kreditë pa norma të interesit do të jenë gjithashtu të arritshme për qytetarët si për termat afatmesëm ashtu edhe për ato afatgjatë”, tha ministri.

Axhenda e parlamentit ndryshoi tërësisht për me tërmetet. Parlamenti turk diskutoi ndryshimet në planet e zonimit më 27 janar.

Ndryshimet në rregulloret e zonimit përfshijnë kufizimet e kateve në zonat e prekura. Të gjitha komunat do të ndryshojnë numrin e kateve në ndërtesa sipas ligjit të ri deri me 1 korrik 2021.

Nëse komunat nuk arrijnë të korrigjojnë çështjen, Ministria e Mjedisit dhe Urbanizimit do të marrë përgjegjësinë dhe do të zbatojë ligjin.

/MONITOR.AL