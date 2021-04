Hapi 1: Mos harroni ta bëni në të vërtetë pushim 😊

Me jetën tonë të punës që po pengon atë personale tani më shumë se kurrë, duke qenë se pandemia e puna nga shtëpia ka zgjatur orarin e punës. Mos harrojmë që situata pandemike ka kufizuar edhe udhëtimin. Lind pyetja: a kemi vërtet ditë pushimi? Nëse jeni në gjendje të merrni një ditë pushim nga puna, përdoreni atë. Merrni kohë për t’u shkëputur, kujdesuni për synimet që keni vënë për veten apo familjaren, ose përdoreni qoftë për të qëndruar në shtrat dhe të shihni TV a seriale shkruan The New York Times.

Një ditë produktive jashtë zyrës mund të përfshijë udhëtimet e shkurtra, bërjen e disa punëve në shtëpi ose provimin e një recete të re.

Çfarë do të thotë madje një ditë pushimi tani?

Është e vështirë të shkosh kudo gjatë një pandemie, sepse shumë nga vendet që mund të kemi vizituar janë të mbyllura ose të kufizuara për ne. Është e vështirë t’i kushtosh kohë detyrave si puna në financat e tua me kaq shumë pasiguri dhe “rimëkëmbja” nuk është në të vërtetë një rikuperim për të gjithë.

Këtu janë disa ide që mund të jenë të dobishme.

Bëni atë gjë që e keni shtyrë

Po, po, do ta bëj – është fjalia që ne të gjithë i themi vetes që të heqim dorë nga bërja e kësaj gjëje. Por sot është një ditë e shkëlqyeshme për ta realizuar! Dërgoni atë email, përfundoni atë detyrë në shtëpi, shkruani atë shënim falënderimi për pushimet që ende nuk i keni arritur. Çfarëdo që të jetë, thjesht bëjeni. Do të ndiheni shumë më mirë, ju premtoj.

Kujdesuni për privatësinë tuaj dixhitale

A është hapësira juaj dixhitale aq e fortë sa duhet? Pak kohë shtesë e lirë është justifikimi i përsosur për të vendosur fjalëkalime të reja ose për të instaluar më në fund programe që ju nevojiten. Një investim i vogël në kohë tani mund t’ju kursejë dhimbje të mëdha koke më vonë.

Bëni disa punë të vogla

Të qenit në shtëpi gjatë gjithë kohës ka qenë e vështirë edhe për shtëpinë tuaj.

Konsideroni të investoni kohën tuaj në projekte të vogla që mund të rezultojnë si kënaqësi të mëdha. Asnjë nga pesë punët e përmendura në këtë artikull nuk merr më shumë se një orë dhe secila përfundon me një mendim të kënaqshëm: Pse nuk e bëra atë më shpejt? Më e mira nga të gjitha, ndryshe nga pjatat dhe grumbulli i rrobave pa fund, këto punë nuk do të duhet të bëhen përsëri për shumë muaj.

Shikoji TV ose filma

Cila mund të ishte mënyra më e mirë për të kaluar një ditë pushimi sesa të ulesh në divan dhe të shikosh TV?

Gatuaj diçka të mrekullueshme

Ushqimi është gjithnjë ide e mirë, sidomos me morinë e recetave që gjen sot në internet.

Mos bëni absolutisht asgjë

Asgjë! Jepini vetes kohë për të rimbushur bateritë dhe për të bërë një gjumë të mirë natën. Kjo madje mund t’ju bëjë më produktiv në punë këtë javë: Lejimi i trurit të pushojë dhe të shërohet ” na bën më krijues, më të mirë në zgjidhjen e problemeve, më të mirë në krijimin e ideve krijuese”.

Burimi: New York Times