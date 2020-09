Rreth tre të katërtat e njerëzve të anketuar në të gjithë botën thonë se do të ishin të gatshëm të bënin një vaksinë të koronavirusit nëse do të dilte, me më shumë entuziazëm në Kinë dhe më pak në Rusi.

Sondazhi, i kryer nga Ipsos për Forumin Ekonomik Botëror(WEF), anketoi gati 20 mijë persona në 27 vende.

Nga sondazhi rezultoi se 74 për qind e të rriturve të anketuar do të bënin një vaksinë kundër Covid-19 nëse do të ishte në dispozicion.

Kina kishte mbështetjen më të lartë për vaksinimin, ku 97 për qind e të anketuarve thanë se do të imunizoheshin. Nga ana tjetër rusët treguan interes më të vogël, ku vetëm 54 për qind e tyre dëshironin të bënin një vaksinë të koronavirusit.

67 për qind e amerikanëve ishën pro vaksinimit, ndërsa 33 për qind e tyre shprehën pak ose aspak interes.

Nga ata që thanë se do të refuzonin një vaksinë, 60 për qind e tyre ishën të shqetësuar për efektet anësore të vaksinës, ndërsa 37 për qind e njerëzve mendonin se vaksina nuk do të ketë asnjë efekt.

Vetëm 40 për qind e të gjithë të anketuarve presin që një vaksinë të jetë në dispozicion brenda këtij viti.

Ekspertët shprehën shqetësimin se më shumë se një e katërta e njerëzve në të gjithë botën nuk do të bënin një vaksinë.

“Mungesa prej 26% e besimit të vaksinave është mjaft e konsiderueshme për të komprometuar efektivitetin e përdorimit të një vaksine kundër Covid-19”, tha shefi i formësimit për të ardhmen e shëndetit dhe kujdesit shëndetësor Arnaud Bernaert, në Forumin Ekonomik Botëror./CNN