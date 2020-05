Në total deri tani sipas të dhënave të Ministrisë të Financave me paketën e dytë janë paguar 108,388 për 34,285 biznese. Përfituesit e ndihmës janë 61% e totalit të parashikuar. Shuma e fondit të paguar është 4,3 miliardë lekë. Në total me të dyja paketat janë shpërndarë 8,5 mld lekë.

Nrdyshimet parashikojnë gjithashtu që “Në rastet e mosaplikimit nga ana e subjektit, ndihma financiare për të punësuarit apo ish-të punësuarit do të jepet menjëherë pas miratimit nga administrata tatimore. Miratimi kryhet pas verifikimit të kritereve bazuar në të dhënat që administrata tatimore disponon apo të dhënave që të punësuarit apo ish-të punësuarit do të dorëzojnë”.

Me këtë afat u “dogjën” dhe shumë të punësuar, që realisht mund të ishin larguar para datës 10 prill, por që ekonomistët e kishin deklaruar Esig27 pas kësaj date, pasi në bazë të ligjit atë kanë 10 ditë afat për të deklaruar largimin. (psh nëse punonjësi është larguar me datë 6 prill, afati i fundit kur deklarohet largimi i tij është deri në 16 prill).

Kush është larguar nga puna nga 1 marsi deri në 17 maj, do t’i jepet mundësia për të aplikuar për përfitim të pagës 40 mijë lekë, si pjesë e paketës të dytë financiare. Aktualisht me paketën e dytë për rastet e largimit nga puna me formularin ESIG27 para datës 12 mars dhe pas datës 10 prill te bizneset e mëdha, nuk lejohet të kryhet aplikimi për ndihmë, për shkak të këtij afati të përcaktuar me vendim.

Në listën (të cilën e gjeti të plotë në link në fund) janë përfshirë rreth 63 mijë individë dhe rreth 13 mijë biznese, të cilët nuk kishin përfituar ende nga paketa e ndihmës financiare.

Si do bëhet aplikimi

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton publikun se ndryshimet e fundit të VKM nr.305 datë 16.04.2020 përcaktojnë kritere të reja për përfitimin e ndihmës financiare, mbështetje e Qeverisë Shqiptare.

Sipas këtyre ndryshimeve, janë përfitues të ndihmës prej prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh të gjithë individët, të ish-punësuarit në subjektet që janë lejuar të kryejnë aktivitetet ose janë mbyllur sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data 1 mars 2020 deri në datën 17 maj 2020.

Aplikimi për punonjësit përfitues, i kryer online, nga subjektet punëdhënës, deri në datën 5 Qershor 2020, i përjashton ata nga penaliteti për mosaplikim.

Në rastet kur punëdhënësi nuk do të kryejë aplikimin brenda datës 5 Qershor 2020, të gjithë individëve përfitues (sipas listave bashkëngjitur) do t’iu jepet mundësia për përfitimin e ndihmës financiare në mënyrë automatike pas verifikimit të kritereve bazuar në të dhënat që administata tatimore disponon apo të dhënave që të punësuarit apo të ish-punësuarit do të dorëzojnë.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve iu bën thirrje të gjithë subjekteve, të cilët plotësojnë kriteret sipas VKM nr.305 datë 16.04.2020, i ndryshuar (sipas listës bashkëngjitur), të plotësojnë Kërkesën për përfitim të ndihmës financiare, për individët përfitues sipas VKM të sipërcituar.

Trajtimi i këtyre kërkesave do të jetë në mënyrë automatike, pra pas dorëzimit të Formularit të plotësuar, në seksionin Statusi shfaqet shënimi Miratuar, që do të thotë se kërkesa është miratuar automatikisht dhe do të vijohet me pagesën e Ndihmës financiare prej 40.000 lekësh.

