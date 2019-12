Nëntori ka shënuar një rritje të lartë të daljeve jashtë të shtetasve shqiptarë. Sipas INSTAT rritja në raport me nëntorin e kaluat ishte 11.4%, duke qenë më e lartë se rritja mesatare vjetore prej 9% për 11 mujorin. Arsyet lidhen me festat e nëntorit ku shqiptarët vërshuan jashtë për shkak të 5 ditëve pushim dhe tërmetit që shkaktoi një valë largimesh për shkak të panikut të krijuar.

INSTAT raportoi se hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Nëntor 2019, janë 693.951.

Krahasuar me Nëntor 2018, ky tregues rezulton me rritje 7,2 %. Në Nëntor 2019, hyrjet e shtetasve të huaj në vend janë 268.176. Krahasuar me Nëntor 2018, ky numër është rritur me 8,7 %.

Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vendin tonë përgjatë njëmbëdhjetë muajve të vitit 2019 është 6.117.330, duke u rritur me 8,3 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2018. Në Nëntor 2019, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Spanja ka pasur rritjen më të madhe, ndërsa uljen më të ndjeshme e ka pasur Maqedonia e Veriut.

Përgjatë njëmbëdhjetë muajve të vitit 2019, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri , Zvicra ka pasur rritjen më të madhe me 19,7 %, ndërsa uljen më të ndjeshme e ka pasur polonia me 14%.

Daljet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj nga vendi, gjatë muajit Nëntor 2019, janë 787.359 duke shënuar

një rritje me 19,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Daljet e shtetasve shqiptarë nga territori i Shqipërisë, gjatë muajit Nëntor 2019, janë 480.176. Krahasuar me Nëntor 2018, ky numër është rritur 11,3 %. Daljet e shtetasve të huaj nga territori i Shqipërisë gjatë muajit Nëntor 2019, janë 307.183. Krahasuar me Nëntor 2018, ky numër është rritur 34,0 %.

Numri i shtetasve shqiptarë të dalë nga territori i vendit tonë përgjatë njëmbëdhjetë muajve të vitit 2019, është 5.436.520, duke u rritur 9,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

