Kanceri i gjirit është një nga llojet më të zakonshme të kancerit tek gratë. Rreth 1 në 8 gra të lindura sot në Shtetet e Bashkuara u shfaqet kanceri i gjirit në një moment në jetë.

Lajmi i mirë është se shumica e grave mund të mbijetojnë nga kanceri i gjirit, nëse ai gjendet dhe trajtohet herët. Një mamografi – testi i ekzaminimit për kancerin e gjirit – mund të ndihmojë në gjetjen e kancerit të gjirit herët, kur është më e lehtë për t’u trajtuar.

Muaji Kombëtar i Ndërgjegjësimit të Kancerit të Gjirit-TETORI- është një shans për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e gjetjes së hershme të kancerit të gjirit.

Si mund të ndryshojë apo sensibilizojë Muaji Kombëtar i Ndërgjegjësimit të Kancerit të Gjirit?

Ne mund ta përdorim këtë mundësi për të përhapur fjalën në lidhje me ndërmarrjen e hapave për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Bëj një ndryshim! Përhapni fjalën për mamografitë dhe inkurajoni komunitetet, organizatat, familjet dhe individët që të përfshihen.

Këtu janë disa ide:

– Kërkojuni mjekëve dhe infermierëve të flasin me gratë në lidhje me rëndësinë e kontrollit për kancerin e gjirit.

– Inkurajoni gratë e moshës 40 deri në 49 vjeç të flasin me mjekët e tyre se kur të fillojnë të kryejnë mamografi.

– Organizoni një ngjarje për të biseduar me gratë e moshës 50 deri në 74 vjeç në komunitetin tuaj, në lidhje me kryerjen e mamografive çdo 2 vjet.