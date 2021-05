Pranverën e kaluar, “CNBC Make It” pyeti ekspertët e vendeve të punës se si pandemia mund të ndryshojë të ardhmen e punës.

Brent Capron, Drejtori i Interior Dizajnit në firmën e arkitekturës Perkins and Will’s New York studio, parashikoi që punonjësit do të ktheheshin në zyra me një plan hibrid. Ata do të vazhdonin të bënin punë individuale nga shtëpia dhe do të mblidheshin në hapësirat e ridizenjuara të zyrave si “qendra konferencash” për mbledhje të mëdha.

Kompanitë e vendosura në qytete të zbrazura dhe të shtrenjta do të zvogëlonin zyrat qendrore dhe do të hapnin qendra rajonale kudo që të zhvendoseshin punonjësit. Ndërkohë, do të instalohen stacione higjienike dhe pajisje pa prekje për të vazhduar me shtimin e përpjekjeve të pastërtisë.

Sot, afërsisht 21% e të gjithë të rriturve të punësuar janë ende duke punuar në distancë për shkak të pandemisë, dhe ndërsa kompanitë e mëdha presin datat e tyre të hapjes në verën e 2021, do të shtrohen pyetje në lidhje me llojin e zyrës ku ata do të kthehen. Këtu, Capron rishikon parashikimet e vitit të kaluar dhe jep informacione të reja se në çfarë lloj zyrash do të kthehen punonjësit në 2021.

Shëndeti dhe mirëqenia, të rimenduar

Një vit më parë, ideja e punëdhënësve për të mbajtur punonjësit të sigurt zakonisht nënkuptonte mbajtjen e maskave, kufizimin e kontaktit fizik dhe mbajtjen e ambienteve sa më të pastra.

Si projektues, Capron besonte se punëdhënësit do të përdorin lehtësitë e kujdesit shëndetësor për të rimodeluar hapësirat, të tilla si instalimi i pajisjeve të shumta pa prekje (sensorë dere, lavamanë automatikë dhe spërkatës sapuni, ashensor të aktivizuar me zë) dhe ndërtimin me materiale më të qëndrueshme që mund t’i rezistojë një pastrimi më të shpeshtë dhe të thellë.

Por ndërsa kemi mësuar më shumë rreth transmetimit me anë të ajrit të Covid-19, Capron thotë se zhvilluesit e ndërtesave janë përqendruar më shumë në krijimin e sistemeve më të mira të ventilimit për hapësirat e brendshme. Është një sfidë më e madhe për zyrat në qytete e populluara si Nju Jorku, shton Capron, megjithëse ai shpreson që një përqendrim më i madh në cilësinë e ajrit mund të “rrisë gjithashtu oreksin” e konsumatorëve për inovacione miqësore me mjedisin, si p.sh. automjetet elektrike.

Punëdhënësit do të vazhdojnë të inkurajojnë mirëqenien në hapësirat e përbashkëta, si një kafene në ambient të hapur që shërben ushqime të shëndetshme.

Punonjësit ende duan hapësira private në një zyrë “qendër konferencash e përpunuar”

Në këto kohë, “ekziston një ndjenjë optimizmi që në fund të fundit do ta kapërcejmë sfidën virale të Covid-19, të paktën në një nivel ku të ndihemi përsëri rehat për t’u mbledhur”, thotë Capron.

Megjithëse shumë punonjës do të ndajnë kohën midis shtëpisë dhe zyrës, punëdhënësit do t’i ftojnë përsëri punonjësit në zona të ndara por që përsëri shkaktojnë ndërveprime, si kafenetë ose hapësirat e bashkëpunimit. Sallat e takimeve do të pajisen me videokonferenca ose teknologji takimesh VR për të pritur punonjësit që punojnë në distancë, shton Capron.

Pranverën e kaluar, megjithatë, ai priste që e gjithë puna do të kryhej në distancë. Por sa më shumë që njerëzit punonin nga shtëpia, u bë më e qartë se disa, veçanërisht prindërit, dëshironin të ktheheshin në zyrë sa më shpejt të ishte e mundur. Në përgjithësi, Capron ende pret që planimetria e zyrës së hapur të mbetet e pandryshuar dhe që kabinat nuk do të kthehen më.

Zyra si simbol i statusit

Për të ecur përpara, Capron pret që punëdhënësit të përdorin zyrat për të treguar si kurrë më parë kulturën e kompanisë. Aftësia për të punuar në një ndërtesë të këndshme në një treg të shtrenjtë të pasurive të patundshme mund të bëhet diçka si një simbol i statusit. Ndryshe nga parashikimi i vitit të kaluar, ai nuk ka parë kompanitë të lëvizin për të hapur qendra rajonale për punonjësit që punojnë në distancë, megjithëse punëdhënësit që hoqën dorë nga pasuritë e tyre të patundshme gjatë pandemisë mund t’i kthenin ato në hapësira bashkëpunimi për të provuar modele të reja pune.

Gjithashtu ai pret që dizajni i vendit të punës të ndjekë një model projektimi nga industria e mirëpritjes duke krijuar hapësira tërheqëse dhe të rehatshme përmes ndriçimit strategjik; mobilieve komode; artit dhe dekorit; muzikë në sfond; dhe madje deri te teknologjia e aromës që do të thoshte se krijon lidhje të caktuara me hapësirën.

“Kjo është një mundësi emocionuese” – thotë Capron, “nëse kompanitë vërtet shfrytëzojnë momentin dhe investojnë në kërkime për të kuptuar se ku punonjësit kanë qenë më produktivë ose të kënaqur dhe kanë gjetur kuptim në atë që bëjnë. Ata mund t’i përshtatin këto opsione, duke ecur përpara për të forcuar kulturën dhe aktivitetin e tyre. / CNBC