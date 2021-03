Whitehaven Beach në ishullin e Whitsunday në Australi është zgjedhur plazhi më i mirë për këtë vit në “2021 Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best Awards for Beaches” .

Ai renditet i pari në klasifikim në bazë të cilësisë dhe sasisë së komenteve dhe vlerësimeve të udhëtarëve në platformën TripAdvisor, për plazhet në të gjithë botën – në periudhën 1 janar deri më 21 dhjetor 2020.

Medaljen e argjendtë e fiton plazhi Santa Maria Beach në ishullin e Cayo Santa Maria në Cuba, ndërsa medaljen e bronzit e merr Baia do Sancho në Brazil .

“Udhëtimi juaj i fundit në plazh me siguri duket i largët, por me programet e vaksinimit që po përhapen në të gjithë botën, pushimet mund të bëhen realitet shumë shpejt! Në fakt, sipas një sondazhi të kryer së fundi nga TripAdvisor, 60% e udhëtarëve ka të ngjarë të bëjnë një udhëtim në plazhe në 2021” – thotë Christine Maguire, zv.presidente dhe drejtore e përgjithshme e global media business në Tripadvisor.

Plazhi Whitehaven, i zgjedhur më i miri nga udhëtarët nëpër botë, i cili ndodhet në zemër të Barrierës së Madhe Koralore, është i arritshëm vetëm me varkë, aeroplan ose helikopter. Ai vlerësohet nga vizitorët për rërën e butë të bardhë dhe ujin në ngjyrë të bruztë, një peizazh si kartolinë.

Këtë vit, Saint Pete Beach në Florida, është vlerësuar jo vetëm plazhi më i mirë në Shtetet e Bashkuara, por renditet edhe plazhi i pestë më i mirë në botë.

TripAdvisor / Plazhet më të mira në botë

1. Whitehaven Beach, Whitsunday Island, Australi



2. Santa Maria Beach, Cayo Santa Maria, Kuba



3. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brazil



4. Grace Bay Beach, Providenciales, Turks and Caicos

5. Saint Pete Beach, Florida

6. Turquoise Bay, Exmouth, Australia Perëndimore

7. Eagle Beach, Aruba

8. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Itali

9. Ka’anapali Beach, Maui, Hawaii

10. Baía dos Golfinhos, Brazil

11. Playa de Cofete, Fuerteventura

12. Varadero Beach, Kuba

13. Praia de Falésia, Albufeira, Portugali

14. Maho Bay Beach, St John, US Virgin Islands

15. Seven Mile Beach, Xhamaika

16. La Concha Beach, San Sebastian, Spanjë

17. Playa Norte, Meksikë

18. Seven Mile Beach, Grand Cayman, Cayman Islands

19. Bavaro Beach, Republika Dominikane

20. Bournemouth Beach, Dorset

21. Balos Lagoon, Kretë

22. Playa Manuel Antonio, Kosta Rika

23. Nungwi Beach, Ishujt Zanzibar

24. Elafonissi Beach, Kretë

25. Plage de Santa Giulia, Korsikë

TripAdvisor / Plazhet më të mira në Europë

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Itali

2. Playa de Cofete, Fuerteventura

3. Praia da Falésia, Albufeira, Portugali

4. La Concha Beach, San Sebastian, Spanjë

5. Bournemouth Beach, Dorset

6. Balos Lagoon, Kretë

7. Elafonissi Beach, Kretë

8. Plage de Santa Giulia, Korsikë

9. Kleftiko Beach, Milos, Greqi

10. Porthminster Beach, St Ives, Cornwall

11. Diamond Beach,Islandë

12. Playa de Ses Illetes, Formentera, Spanjë

13. Sarakiniko Beach, Milos, Greqi

14. Reynisfjara Beach, Islandë

15. Sotavento Beach, Fuerteventura

16. Perranporth Beach, Cornwall

17. Fig Tree Bay, Protaras, Qipro

18. Filey Beach, Yorkshire

19. Plage du Sillon, Saint-Malo, Francë

20. Spiaggia di Sansone, Elba Island, Itali

21. Nissi Beach, Ayia Napa, Qipro

22. Kleopatra Beach, Alanya, Turqi

23. Tropea Beach, Itali

24. Plage de Palombaggia, Korsikë

25. Spiaggia La Cinta, Sardenjë

TripAdvisor / Plazhet më të mira në SHBA

1. Saint Pete Beach, Florida

2. Ka’anapali Beach, Hawaii

3. Moonstone Beach, California

4. Wailea Beach, Hawaii

5. Cannon Beach, Oregon

6. Napili Beach, Hawaii

7. Ogunquit Beach, Maine

8. Wai’anapanapa State Park, Hawaii

9. Madeira Beach, Florida

10. Kailua Beach Park, Hawaii

11. Driftwood Beach, Jekyll Island, Georgia

12. Ormond Beach, Florida

13. Henderson Beach State Park, Florida

14. La Jolla Cove, San Diego, California

15. Pensacola Beach, Florida

16. Treasure Island Beach, Florida

17. Siesta Beach, Florida

18. Clearwater Beach, Florida

19. Coligny Beach, South Carolina

20. Coronado Beach, California

21. Virginia Beach, Virginia

22. Poipu Beach Park, Hawaii

23. Myrtle Beach, South Carolina

24. Waikiki Beach, Hawaii

25. Santa Monica State Beach, California.

