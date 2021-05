Nuk është e çuditshme që vendet bëjnë marketing në përpjekje për të rritur turizmin dhe një ndër to është përdorimi i sloganeve. FamilyBreakFinder, një faqe web me seli në Mbretërinë e Bashkuar, nisi mbledhjen e tyre disa vite më parë (38 vende nuk kanë një slogan, por të gjithë të tjerët po) dhe ka i ka vendosur në një hartë të madhe.

Nëse vështrojmë hartën, disa slogane janë të mrekullueshme: Egjipti “Where It All Begins”; Gambia “The Smiling Coast of Africa”; ndërsa të tjerë na bëjnë të pyesim nëse a nuk mund të kishin punuar pak më shumë për të krijuar një më të bukur: Sllovakia “Travel in Slovakia – Good Idea”; Anglia “Discover Your England”.

Disa mund t’ju bëjnë të qeshni, kanë sensin e humorit të një djaloshi 12-vjeçar, si Taxhikistani “Feel The Friends”, ndërsa të tjerë ju japin një ndjesi trishtimi si Siria “Always Beautiful”. Është interesante të shohësh se disa vende janë përpjekur të jenë sa më krijues si për shembull Xhibuti: “Djibeauty”, dhe Slovenia “I feel sLOVEnia”. Në hartën e vendeve të Europës bie në sy edhe slogani i Shqipërise “Go your own way”

Çdo vend ka sloganin e tij në turizëm. Shihni hartat për më shumë….

Europa

Disa slogane nga Europa

Armeni: Visit Armenia, it is beautiful

Austri: Arrive and revive

Belgjikë: The place to be

Danimarkë: Happiest place on Earth!

Francë: Rendez vous en France

Greqi: All time Classic

Gjermani: Simply inspiring

Gjeorgji: For the best moments of your life

Irlandë: Jump into Ireland

Itali: Made in Italy

Kroaci: Full of life

Norvegji: Powerd by nature

Poloni: Move your imagination

Portugali: Europe’s West Coast

Turqi: Be our guest

Spanjë: #spainindetail

Shqipëri: Go your own way

Zvicër: Get Natural

Amerika e Veriut

Kanada: Keep exploring

Kolumbi: Columbia is magical realism

Meksikë: Live it to believe it

SHBA: All ëithin your reach

Venezuelë: Venezuela is your destination

Amerika e Jugut

Argjentina: Beats to your rhythm

Brazil: Brasil – sensational!

Ekuador: All u need is Ecuador

Kili: All are welcome

Peru: Land of the Incas

Azi

India: Incredible India

Japoni: Endless discovery

Kazakistan: The land of wonders

Kinë: China like never before

Malajzi: Truly Asia

Rusi: Reveal your oën Russia

Afrikë

Algjeri: Tourism for everybody

Egjipt: Where it all begins

Etiopi: Land of origins

Marok: Much mor

Namibi: Endless horizons

Australi

Astrali: There’s NOTHING like Australia

Zelandë e Re: 100% Pure