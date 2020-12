Britani është bërë vendi i parë që lejon përdorimin e vaksinës anti-covid të Pfizer dhe BioNTech, pasi iu dha autorizimi i përkohshëm për përdorim urgjent, njoftuan kompanitë.

Kjo shënon herën e parë që qytetarët jashtë testeve klinike në mbarë botën do të kenë mundësinë të imunizohen kundër Covid-19, sipas Ugur Sahin, CEO i BioNTech.

Pfizer dhe BioNTech treguan më herët se vaksina e tyre ishte 95 për qind efektive dhe është e sigurt për t’u përdorur.

Vaksina do të vihet në dispozicion në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar duke filluar javën e ardhshme, tha sekretari i Shëndetësisë Matt Hancock.

“Kjo vaksinë tani është aprovuar, ne jemi gati ta shpërndajmë që nga fillimi i javës së ardhshme”. Sipas Hancock, vaksina do të shpërndahet në tre mënyra:

-Objektet e kujdesit shëndetësor: 50 spitale në të gjithë vendin janë tashmë të gatshëm dhe presin të marrin vaksinën.

-Po krijohen edhe qendrat e vaksinimit, ku njerëzit mund të shkojnë të vaksinohen.

-Përhapja në komunitet, do të përfshijë mjekë të përgjithshëm dhe farmacistë.

“Unë thjesht dua të falënderoj të gjithë shkencëtarët në BioNTech dhe Pfizer, të cilët po e prodhojnë këtë, me të cilët kemi punuar kaq ngushtë,” tha Hancock.

“Ne jemi vendi i parë në botë që kemi një vaksinë të autorizuar klinikisht për t’u shpërndarë.”

Komiteti klinik i qeverisë do të japë këshillat e tyre më vonë gjatë ditës së sotme në lidhje me grupet prioritare që do të marrin vaksinën së pari dhe sipas radhës.

Në një njoftim për shtyp, CEO i Pfizer, Albert Bourla përshëndeti autorizimin si “një moment historik në luftën kundër COVID-19”.

Kompanitë kishin nënshkruar më parë një marrëveshje për të furnizuar me 40 milionë doza Britaninë me shpërndarjen në fund të 2020 dhe gjatë vitit të ardhshëm./CNN