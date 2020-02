Tërmeti i 26 nëntorit e ka thelluar edhe me tej nivelin e varfërisë në zonat e prekura. Sipas përllogaritjeve të qeverisë në faturën e dëmeve rreth 18.9 për qind e popullsisë në zonat e prekura është zhytur në varfëri. Pas tërmetit 26 mijë njerëz përllogariten rishtas si të varfër, teksa para ngjarjes nuk ishin raportuar si të tillë.

Rrethet e prekura raportuan humbje të kujtesës dhe vështirësi në shikimin, dëgjimin, ecjen ose ngjitjen, dhe përqendrimin pas tërmetit. Më e rëndësishmja, për shkak të tërmetit, 42.9% e njerëzve në rrethet e prekura raportuan lodhje emocionale, probleme me gjumin, depresionin dhe ankthin dy javë pas ngjarjes.

Vlerësimet tregojnë se efektet në varfëri mund të zgjerohen edhe më tej teksa procesi i rimëkëmbjes nuk do të ndodhë shumë shpejt.

Përveç ndikimit të menjëhershëm në ata që u preken drejtpërdrejt nga humbja ose dëmtimi i pronës, dëmtimi dhe humbja e jetës, shumë më tepër njerëz vuajnë drejtpërdrejt dhe indirekt nga humbjet në aktivitetin ekonomik, përkeqësimi i shëndetit (përfshirë shëndetin mendor) dhe kufizimin e mundësive për tu arsimuar.

Pas tërmetit, rreth 9.2% e familjeve në rrethet e prekura u zhvendosën nga banesat e tyre, dhe afër një e treta e 9.2% nuk ishin kthyer në banesa fund të dhjetorit 2019.

Aftësia e vetë-raportuar e familjeve për të paguar zakonshëm shpenzimet e nevojshme tregojnë një prirje në rënie pas tërmetit krahasuar me para tërmetit.

Shkalla e privimit të materialeve ekstreme u rrit mesatarisht me 8.4 pikë përqindje, ose 25.4%, krahasuar me para dhe pas tërmetit.

Gjendja shëndetësore e vetë-raportuar e anëtarëve të familjes tregoi një përkeqësim pas tërmetit. Përkundër kushteve të përgjithshme shëndetësore të vetë-raportuara, rreth 5.6% e popullatës në të prekur.

Ofrimi i shërbimeve arsimore u ndërpre për pak kohë për të paktën një javë. Në total, 96.5% e fëmijëve u kthyen në shkollë pasi humbën disa ditë shkollore, dhe 3.5% nuk ​​ishin përsëri në shkollë gjatë kohës së intervistave të anketës.

/MONITOR.AL