Ka shumë arsye se pse mund të mos doni të ktheheni në zyrë. Nëse jetoni në një qytet, ndoshta është frika për të hipur në mjetet e transportit. Apo ndoshta kopshtet nuk janë hapur ende dhe nuk keni dikë që të kujdeset për fëmijën tuaj.

Si do që të jetë, cila është mënyra më e mirë për t’ia komunikuar këtë gjë drejtuesit tuaj? “Një nga gabimet që njerëzit bëjnë është se u drejtohen shefave me motive personale për të punuar nga shtëpia” – thotë Laurel Farrer, themeluese e Remote Work Association.

Edhe pse ka më shumë gjasa që kompanitë, të marrin në konsideratë, tani më shumë se përpara pandemisë, të përmbushin dëshirat individuale, kjo nuk është “mënyra në të cilën kompanitë marrin vendime” – thotë Farrer. “Është e nevojshme të bindni shefin tuaj se ky vendim do të jetë në të mirë si të kompanisë dhe ekipit të punës. Ja çfarë duhet të keni parasysh kur të bëni këtë bisedë.

Kujtoni këto tre “mos bëni”:

1.Mos bëni presion. Ky nuk është momenti për t’iu kundërvënë një drejtuesi apo kolegëve apo se do ta denonconi nëse sëmuren. “Zakonisht njerëzit janë rezistentë ndaj kërkesave të këtij lloji” – thotë ekspertja e negocimeve, Parker Ellen, asistente profesore e menaxhimit në Northeastern University’s D’Amore-McKim School of Business.

2.Mos mendoni veç për veten. Mendojeni këtë se si të kërkoni një drejtuesi për të bashkëpunuar me ju në gjetjen e një zgjidhjeje e cila sjell avantazhe për të dyja palët.

3.Mos e merrni si diçka personale. Doni të vazhdoni të punoni nga shtëpia? Shumë mirë. Flisni me kolegët tuaj. Kjo bisedë lidhet me interesat e përbashkëta në punë dhe jo personale. “Në varësi të drejtuesit, arsyet personale si ‘më kursen kohë’ apo ‘stresohem më pak’ mund të jenë bindëse. Ndryshe, shmangini dhe përqendrohuni te përfitimet pozitive të drejtuesit dhe kolegët tuaj prej këtij vendimi” – thotë Nora Jenkins Townson, themeluese dhe drejtuese e Bright and Early, një shoqëri këshillimi për burime njerëzore.

Para se të nisni bisedën, dëgjoni drejtuesin tuaj, duke e pyetur se si shkoi puna nga shtëpia për të, dhe për kompaninë në përgjithësi, thotë Jenkins Townson. “Krijoni një ide se çfarë kundërshtimesh mund të hasni, për t’i kapërcyer”.

Përgatisni një fletë me disa pika si a) avantazhet për kompaninë; b) prova se si puna në distancë dhe izolimi rriti rolin dhe vlerën tuaj; c) anët pozitive dhe negative të këtij vendimi. “Mënyra më efikase për të influencuar te dikush sipër jush në hierarki është t’i vërtetoni se pse kjo kërkesë është e arsyeshme” – thotë Ellen.

Nëse kompania juaj nuk ka politika për punë në distancë, përfshini edhe pikën d) një plan që të tregojë se do të mbeteni produktivë, eficientë dhe të arritshëm. “Drejtuesit nuk parapëlqejnë t’i privilegjojnë punonjësit” – thotë Ellen. Nëse nuk ka një politikë të tillë, ndihmojini të hartojnë diçka, në mënyrë që nëse dikush tjetër bën këtë kërkesë, ai duhet të plotësojë disa kritere të caktuara”. Burimi: Bloomberg. Përshtati në shqip: Monitor.al