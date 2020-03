Është krijuar ideja se njerëzit e zgjuar dhe që punojnë fortë arrijnë gjithmonë suksesin e dëshiruar.

A e kujtoni kohën kur ishit në shkollë të mesme? Me siguri iu kujtohet ai personi i pari i klasës, që merrte gjithmonë nota maksimale dhe qëndronte në bankë të parë. Po çfarë ka ndodhur më të tani?

Ekziston besimi në masë se inteligjenca dhe një etikë e fortë pune janë gjithçka që duhet për të qenë i suksesshëm. Por rezulton se nuk është gjithmonë e vërtetë. Të dy faktorët janë të rëndësishme, por ato nuk janë garanci për të arritur sukses në jetë. Një numër faktorësh të tjerë hyjnë në lojë. Këtu janë 7 arsye pse njerëzit e zgjuar dhe punëtorë nuk mund të arrijnë sukses:

1.Ata nuk arrijnë njohin njerëz të rinj

Është e lehtë t’i përmbahesh njerëzve që i ke njohur për një kohë të gjatë. Ju i dini historitë e njëri-tjetrit dhe mund të qeshni e bëni shaka së bashku. Ndërsa miqtë e vjetër janë të mrekullueshëm për t’i patur, të takosh njerëz të rinj është po aq e rëndësishme. Qëndrimi me miqtë e vjetër do të thotë që të njëjtat ide e biseda do të riciklohen dhe nuk mësoni dot këndvështrime jashtë flluskës së krijuar. Mund të jetë e vështirë për tu arritur që në fillim, por filloni të hidhni hapa të vegjël. Fillimisht synoni që të paktën të prezantoheni më një person të ri në javë.

2.Ata nuk mund të përshtaten në situata të reja

Një ndryshim në mjedis, pavarësisht nëse është një ndryshim i rrethanave ose ngjarjeve, do të thotë që ka një nevojë të papritur për t’u përshtatur. Ndonjëherë të qenit në të njëjtin mjedis për një kohë të gjatë e bën të vështirë përshtatjen me diçka të re. Lajmi i mirë është se ndryshimet janë gjithashtu një shans për mundësi dhe risi. Në vend që t’i rezistoni ndryshimeve, shikoni se si mund të merrni më të mirën prej tyre. Jini të hapur për koncepte të reja dhe jini kureshtarë për botën përreth jush.

Ata nuk janë të gatshëm të marrin përsipër rreziqet

Njerëzit e zgjuar shpesh zgjedhin rrugën e sigurt. Ata mund të ndjekin të njëjtën rrugë me bashkëmoshatarët e tyre ose të zgjedhin një karrierë sepse kjo konsiderohet e pranueshme nga bashkëmoshatarët e tyre. Ndërsa kjo garanton një shkallë sigurie, mund të jetë gjithëpërfshirëse. Njerëzit e zgjuar zakonisht edhe kur i shohin punët e tyre të paplotësuara, mund të dëshirojnë të bëjnë diçka tjetër, por kanë frikë ta bëjnë. Ndërsa kërkojnë të bëjnë gjëra vetëm kur kanë siguri, kjo do të thotë gjithashtu se ka më pak shanse për të arritur sukses të madh duke u rrezikuar në diçka të panjohur.

Ata mendojnë se meritojnë sukses për shkak të kredencialeve të tyre.

Njerëzit që kanë studiuar shumë në shkollë shpesh kanë një CV mbresëlënëse, nota të larta e arritje të shumta. Ata janë mësuar të jenë në krye dhe kanë treguar për potencialin e tyre. Të gjitha këto gjëra kanë anët pozitive, por nga ana tjetër kanë efekte anësore negative.

Njerëzit pretendojnë se meritojnë shumë për shkak të inteligjencës së tyre dhe presin që gjërat të dalin automatikisht për shkak të letrave kredenciale të tyre. Fatkeqësisht, jeta nuk funksionon kështu.

Në botën e vërtetë, rezultatet kanë rëndësi. Marrja e rezultateve nënkupton punë e palodhur, të menduarit strategjik dhe një fat i përfshirë, ky faktori i fundit rritet duke punuar në dy të parat.

Ata gjithmonë synojnë gjëra të mëdha.

Njerëzit e zgjuar janë shumë të vetëdijshëm për vlerën e kohës së tyre, pasi koha dhe përpjekja e shpenzuar për një gjë do të thotë që ata mund të mungojnë në diçka tjetër. Ndërsa ky është një atribut i fortë, ai gjithashtu çon në një zakon të keq: synimi dhe ndjekja e gjërave të mëdha. Të fillosh në ndonjë fushë apo përpjekje është e vështirë, dhe të kalosh pengesat fillestare kërkon durim. Përqendrimi i përpjekjeve për një qëllim jep rezultate shumë më të mira në planin afatgjatë sesa të shkosh pas një gjëje, të mërzitesh dhe të shkosh pas diçkaje të re vazhdimisht.

Ata e kanë të vështirë të marrin vendime

Të jesh i zgjuar dhe të punosh shumë mund të hapen dyer të shumta. Njerëzit zakonisht e shohin këtë si një gjë të mirë, por mund të jetë po aq kufizuese sa të kesh pak zgjedhje. I gjendur përpara shumë zgjedhjes, e bën të vështirë të vendosni se çfarë të bëni. Si rezultat, është mirë të shihni se çfarë iu përshtatet. Konsultohuni me njerëz të tjerë dhe bëni kërkime para se të merrni një vendim, në mënyrë që të dini nëse një opsion i përshtatet ose jo personalitetit dhe stilit të jetës tuaj.

Ata nuk besojnë në aftësitë e tyre.

Çuditërisht, njerëzit e zgjuar mund të nënvlerësojnë aftësitë e tyre. Ata janë kritiku më i madh i vetës, duke e bërë veten të besojë se nuk mund të arrijë aq sa mundet. Njerëzit e zgjuar kanë standarde të larta kur bëhet fjalë për punën e tyre. Kurdoherë që ata punojnë në një projekt, ata kanë tendencë të shqyrtojnë dhe të marrin me mend të dytin produktin përfundimtar.

Kjo duket si një gjë e mirë në sipërfaqe, por shpesh është më e dobët se sa e dobishme. Perfeksionizmi mund t’i pengojë njerëzit të përparojnë përpara në qëllimet e tyre ose të fillojnë nga e para në gjithçka.

Kështu që, në vend që t’i lejoni frikën si “çfarë nëse” ose “Unë nuk jam mjaftueshëm i mirë”, gjë e cila mund t’iu lejë mbrapa, thjesht provojeni. Një hap i guximshëm, mund t’iu ndryshojë jetën në të ardhmen./Huffington Post